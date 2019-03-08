Волгоград, 8 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФССП России по Волгоградской области организовали акцию «Вам, любимые», приуроченную к Международному женскому дню. Об этом сообщили 7 марта в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна

Судебные приставы отправились в Ворошиловский торговый центр, где поздравляли прекрасную половину человечества с праздником, дарили женщинам весенние цветы. Посетительницы торгового центра были приятно удивлены неожиданному сюрпризу и тронуты теплыми словами. Помимо этого каждый прохожий мог узнать у представителей закона об имеющихся у него долгах и оплатить их на месте.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2019 году Федеральная служба судебных приставов впервые присоединилась к общероссийской акции «Вам, любимые». Сотрудники ведомства из нескольких регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Крым, вышли на улицы городов, чтобы подарить дамам цветы, открытки и сладкие подарки.