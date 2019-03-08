Москва, 8 марта, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что «Крым — это худшая версия России», является «чушью». Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Какая чушь, — написал сенатор, комментируя «новый перл от Климкина». — В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе…»

По его словам, жители Крыма, после воссоединения с Россией, живут в безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украина Павел Климкин заявил, что Москва «не смогла превратить» Крым «в обычную Россию». По его словам, полуостров, где многие люди «просто боятся выходить из дома», является худшей версией России.

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