Саратов, 8 марта, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Саратовской области в честь 8 марта региональное отделение «Молодой гвардии» провело шествие с необычными транспарантами и инициировали поздравление ветеранов и женщин, проживающих в социальных учреждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ВКонтакте: Молодая Гвардия Саратов Монстрация

В Саратове 8 марта прошло шествие в форме монстрации, участники которого прошли по проспекту Кирова от цирка до консерватории и несли необычные плакаты с надписями: «А ты покушал?», «А борщ со сметаной?», «Дорогая, передай хлеба!». По данным местных СМИ, к проекту присоединились около 100 человек — студенты, общественники. В рамках праздника прошёл конкурс творческих плакатов. По мнению участников, звания лучшего удостоен транспарант с надписью: «7 поругался, 9 помирюсь!». Автор этой работы получил памятные подарки от организаторов.

Праздничные акции также прошли в социальных учреждениях. Так, активисты Дергачевского местного отделения «молодогвардейцев» поздравили заслуженных ветеранов педагогического труда: женщинам вручили цветы, конфеты и поздравительные открытки. Они являются «опорой нашей страны, всю свою жизнь они посвятили другим людям», отметила руководитель отделения Валентина Квашнева. Ранее активисты саратовского отделения поздравили с наступающим праздником работников и постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.

«8 марта — это очередная возможность и повод поблагодарить мам, сестер, подруг и близких нашему сердцу девушек, за то, что они окружают нас своим теплом и заботой! Поэтому сегодня мы поздравили прекрасных дам, которые, по-нашему мнению, больше всех нуждались в поздравлениях!» — отметил и.о. руководителя регионального отделения «молодогвардейцев» Дмитрий Горбунов.

Ранее в преддверии весеннего женского праздника саратовские медики провели профилактическую акцию для представительниц прекрасного пола «День женского здоровья». Главная цель мероприятия — привлечь внимание женщин к здоровому образу жизни, формированию бережного отношения к собственному здоровью. Для жительниц врачи организовали «Островок здоровья», где всем желающим измерили артериальное давление, определили уровень глюкозы и холестерина крови, рассказали о правилах здоровьесбережения.