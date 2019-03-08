Краснодар, 8 марта, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили сотрудниц спасательных служб, находящихся в главный праздник весны на служебном посту. В числе других городов акция состоялась и в Краснодаре, рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Краснодарского краевого отделения ВСКС Валентина Колодкина. В общей сложности по всей стране в акции приняли участие около 300 добровольцев, на Кубани — семеро.

Фото Краснодарского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Краснодарских женщин-спасателей поздравили их будущие коллеги

8 марта студенты-спасатели поздравили сотрудниц Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», профессиональной аварийно-спасательной службы «Службы спасения» Краснодара, специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, Краснодарского учебного центра Федеральной противопожарной службы, подразделений 12 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю.

«Добровольцы краснодарского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей направились в различные службы, ведомства, подразделения, в которых женщины находятся на боевом дежурстве — это Кубань-Спас, Главное управление МЧС России по Краснодарском краю, отряды, где сегодня женщины несут боевое дежурство. Поздравили цветами и открытками», — рассказала Валентина Колодкина.

Как рассказала собеседница агентства, акция, в рамках которой студенты-спасатели поздравляют своих будущих коллег-женщин, несущих дежурство в праздничный день, проводится уже третий год.

Сегодня, 8 марта, поздравительные акции проходят по всей стране. В большинстве российских городов волонтеры раздают цветы на улицах.