Москва, 8 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в Академическом районе столкнулись два транспортных средства — автомобиль скорой помощи и «Газель». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД Российской Федерации по столице.

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ДТП произошло в пятницу, 8 марта, в районе д. 61 по ул. Вавилова. По последним данным, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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