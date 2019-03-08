Химки, Московская область, 8 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Более тысячи человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра в подмосковных Химках из-за срабатывания датчика противопожарной сигнализации. Об этом 8 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По предварительным данным, произошло ложное срабатывание датчика противопожарной сигнализации на втором этаже. Посетители и работники торгового центра были эвакуированы в целях безопасности. Всего было эвакуировано более тысячи человек.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о поступившем в ТРЦ «Мега» анонимном звонке о ложном «минировании». Данная информация не подтвердилась.

В настоящее время проверка здания торгового центра представителями экстренных служб завершена, торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 150 жителей многоэтажного жилого дома в Томске из-за возгорания в одной из квартир на шестом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.