«Вам, любимые» — праздничная акция на территории московского Кремля
Москва, 8 марта, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Восьмого марта в Александровском саду под музыкальное исполнение Кремлевского оркестра военнослужащие продемонстрировали элементы строевой подготовки и подарили женщинам букеты цветов.
Яна Качурина ИА REGNUM
Строевая подготовка
Яна Качурина ИА REGNUM
Строевая подготовка
Яна Качурина ИА REGNUM
Кремлевский оркестр
В этот день акция, приуроченная к Международному женскому дню, была проведена дважды.
Яна Качурина ИА REGNUM
Девушки. С 8 марта!
Яна Качурина ИА REGNUM
С 8 марта!