Москва, 8 марта, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Восьмого марта в Александровском саду под музыкальное исполнение Кремлевского оркестра военнослужащие продемонстрировали элементы строевой подготовки и подарили женщинам букеты цветов.

Яна Качурина ИА REGNUM Строевая подготовка

Яна Качурина ИА REGNUM Строевая подготовка

Яна Качурина ИА REGNUM Кремлевский оркестр

В этот день акция, приуроченная к Международному женскому дню, была проведена дважды.

Яна Качурина ИА REGNUM Девушки. С 8 марта!