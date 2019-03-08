Липецк, 8 марта, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Липецкие волонтеры приняли участие во всероссийской акции #Вамлюбимые — акцию провели в Липецке 7 и 8 марта, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Поляков. В общей сложности волонтеры раздали представительницам прекрасного пола 250 тюльпанов — цветы и хорошие настроение получили девочки, девушки, женщины.

Фотографии предоставлены Липецким региональным отделением МГЕР Волонтеры поздравляют липчанок с 8 Марта

«Мы попытались подарить прохожим — женщинам, девочкам, девушкам — улыбки, хорошее настроение и поздравить их с праздником. На самом деле, это очень классная, позитивная, добрая акция. Очень приятно наблюдать за тем, как люди улыбаются тебе, благодарят за этот маленький момент, дарят взамен хорошее настроение. Замечательный праздник, очень рады, что мы в нем поучаствовали», — отметил Дмитрий Поляков.

Праздничные акции, рассказал собеседник агентства, проходили не только в Липецке. Например, в Ельце дети из школы-интерната подготовили для пенсионерок своими руками открытки и поздравили с наступающим праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, акцию #Вамлюбимые активисты МГЕР провели в большинстве крупных российских городов — цветы и поздравления волонтеры раздавали девушкам по всей стране.