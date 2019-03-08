Бостон, США, 8 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Мировые поставки смартфонов в 2019 году сократятся на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует прогноз компании IDC.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Аналитики компании IDC представили прогноз состояния рынка смартфонов до 2023 года. Эксперты считают, что в 2019 году во всём мире будет продано 1,39 млрд смартфонов, а к 2023 году поставки достигнут 1,54 млрд единиц.

«Замедление отрасли вызвано удлинением цикла замен устройств, падением спроса на рынке Китая, а также геополитическими трудностями. Однако технологические достижения, главные из которых связаны с технологиями связи 5G, откроют новые возможности», — отметил эксперт Райан Рейт.

При этом в IDC считают, что доля смартфонов с поддержкой 5G в общем объёме продаж 2019 года составит всего 0,5%. Ожидается, что к 2023 году доля 5G-смартфонах в мировых продажах вырастет до 26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было поставлено 1,43 млрд смартфонов, согласно отчёту компании Strategy Analytics. Падение продаж в 2018 году по отношению к 2017 году составило 5%.