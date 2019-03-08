Лас-Вегас, США, 8 марта, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC не утвержден, так как Макгрегор намерен драться только с российским бойцом ММА легкого веса Хабибом Нурмагомедовым, сообщил президент UFC Дана Уайт. Его слова приводит 8 марта портал MMAJunkie.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

«Боя Макгрегора и Серроне не будет. Конор хочет драться с Хабибом (Нурмагомедовым — ИА REGNUM )», — заявил Дана Уайт и добавил, что Макгрегору необходимо определиться со своими планами на будущее, а Дональд Серроне приходил на днях к нему в офис и желает драться.

Отметим, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом на поединке турнира UFC229 6 октябре 2018 года в Лас-Вегасе. После боя члены команд бойцов строили в зале потасовку, в которой приняли участие и сами бойцы. В настоящее время оба подвергнуты дисквалификации за этот инцидент.