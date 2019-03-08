Гюмри, Армения, 8 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Военнослужащий 102-й российской военной базы в Гюмри в Армении получил ранение в результате конфликта в ночном клубе города. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении и ряд СМИ страны.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

По данным Генеральной прокуратуры, пострадавший, гражданин России 22-х лет, получил ножевое ранение грудной клетки в результате драки в одном из ночных клубов Гюмри.

Молодой человек был госпитализирован и прооперирован. В данное время его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В рамках следственных мероприятий по данному делу назначен ряд экспертиз, проводятся неотложные следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту нападения на родственников журналиста и блогера Юрия Дудя.