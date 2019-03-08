Молодые петербуржцы устроили цветочные флешмобы на улицах и в метро города
Анна Наводничая ИА REGNUM
8 марта. Санкт-Петербург
Анна Наводничая ИА REGNUM
8 марта. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодые люди организовали поздравление для горожанок и гостей столицы в метро и на улицах города.
Анна Наводничая ИА REGNUM
8 марта. Санкт-Петербург
Юноши поздравляли и вручали цветы всем встреченным ими иностранкам на городских улицах,
Анна Наводничая ИА REGNUM
8 марта. Флэшмоб в метро
а также вручали традиционные букеты тюльпанов женщинам в петербургской подземке, сопровождая свои подарки наилучшими пожеланиями любви, радости и весеннего настроения.
Анна Наводничая ИА REGNUM
8 марта. Флэшмоб в метро. Санкт-Петербург