Анна Наводничая ИА REGNUM 8 марта. Санкт-Петербург

Анна Наводничая ИА REGNUM 8 марта. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодые люди организовали поздравление для горожанок и гостей столицы в метро и на улицах города.

Анна Наводничая ИА REGNUM 8 марта. Санкт-Петербург

Юноши поздравляли и вручали цветы всем встреченным ими иностранкам на городских улицах,

Анна Наводничая ИА REGNUM 8 марта. Флэшмоб в метро

а также вручали традиционные букеты тюльпанов женщинам в петербургской подземке, сопровождая свои подарки наилучшими пожеланиями любви, радости и весеннего настроения.