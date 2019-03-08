Москва, 8 марта, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Бразильский нападающий футбольного московского клуба «Динамо» Луис Адриано может не выйти на поле в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги с другой московской командой «Спартак» по причине травмы, сообщает 8 марта пресс-служба «Спартака».

Ailura Луис Адриано

Ранее, 7 марта, бразилец получил сильный ушиб правой стопы в ответной игре четвертьфинала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (1:0 в пользу «Урала») и был по это причине освобожден от работы в общей группе «Спартака» на тренировке 8 марта.

Также сообщается, что окончательное решение об участии Андриано в матче 19-го тура РФПЛ «Динамо"-"Спартак» будет принято позднее.

Отметим, московский «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 29 очков по итогам 18 туров. Московское «Динамо» находится на десятой строчке с 23 очками.

Матч между 19-го тура РФПЛ московскими клубами «Спартак» и «Динамо» состоится 10 марта в Химках и начнется в 19:00 мск.