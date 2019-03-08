Астрахань, 8 марта, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Акция «Вам, любимые», приуроченная к 8 Марта, проходит в городах России. Волонтёры с цветами поздравляют женщин с Международным женским днём на улицах, в социальных учреждениях и публикую поздравления онлайн. Во многих регионах акция проходит впервые, но реакция на неё говорит о том, что в скором времени она может стать доброй традицией.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

В Астрахани волонтёры «Молодой гвардии» вышли поздравлять женщин на улице Кирова. Пять волонтёров дарили цветы женщинам, девушкам и девочкам и поздравили таким образом около 150 человек.

«Прохожие очень хорошо реагировали на эту акцию. Некоторые мужчины назвали акцию «заразительной» и сказали, что тоже в ближайшее время готовы к ней примкнуть, чтобы спонтанно поздравлять женщин подобным образом. В Астрахани акция прошла во второй раз, и мы хотим, что она стала общей хорошей традицией в последующие годы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM организатор акции Максим Мухин.

В Липецке волонтёры также вышли на улицу с цветами, чтобы поздравить женщин. К всероссийской акции «Вам, любимые» присоединились и волонтёры-медики, чтобы поздравить тех, кто не смог отметить этот праздник дома. Накануне международного женского дня они дарили цветы пациентками и сотрудницам родильных домов. 8 марта волонтёры пришли с поздравлениями в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед». Женщинам, находящимся на лечении, и заботящимся о них медикам подарили в общей сложности тысячу тюльпанов.

Ранее волонтёры «Молодой гвардии» поздравили с 8 Марта обитательниц елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла.

Также в честь Международного женского дня липчанкам подарили скидку в 50% на вход в зоопарк. Там 8 марта произошло радостное событие. Работники зоопарка сообщили, что после зимней спячки проснулись сурки Мальчик и Девочка.

В Курске волонтёры с утра встречали на Привокзальной площади женщин, прибывающих на поездах дальнего следования, проводниц и контролёров. Целью акции, по словам организаторов, было подарить радость женщинам, которых праздник застал «в пути».

Волонтёры продолжили разносить поздравления по всему Курску — в том числе на площади Рокоссовского, в торговых центрах и социальных учреждениях. Курянкам дарят цветы и ленточки.

Волонтёры призывают присоединиться к акции всех желающих, засняв поздравление и выложив его в соцсети с соответствующим хэштегом.