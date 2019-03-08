Тюльпаны и хорошее настроение: жительниц Красноярска поздравили с 8 марта
Красноярск, 8 марта, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Активисты Красноярского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» 8 марта провели в Красноярске акцию «Вам, любимые», посвящённую Международному женскому дню.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого отделения МГЕР, акция охватила разные точки Красноярска. Женщины получали в подарок не только тюльпаны, но и тёплые пожелания и хорошее настроение.
«Самый женский день и тёплые улыбки растопили не только снег, но и сердца гвардейцев!» — рассказала в МГЕР.
Поздравили молодогвардейцы и активисток своего движения. Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Вам, любимые», приуроченная к празднованию Международного женского дня, проходит 8 марта и в других регионах России.
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