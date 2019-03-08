Рим, 8 марта, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Плохая новость для экс-премьера Италии Сильвио Берлускони — Конституционный суд страны признал легитимность закона Мерлин, согласно которому заниматься проституцией можно, но эксплуатация проституток является преступлением. Об этом говорится в коммюнике Конституционного суда от 6 марта.

European People's Party Сильвио Берлускони

Оспаривать закон пытались адвокаты предпринимателя Джанпаоло Тарантини в рамках судебного разбирательства о 26 девушках, которых он нанимал в 2008—2009 годах для бывшего итальянского премьера. В частности, защитники утверждали, что проституция является выражением сексуальной свободы, поэтому закон не должен наказывать и тех, кто осуществляет посредническую деятельность между проституткой и клиентом. Процесс над Тарантини они пытались представить как давление на сексуальную свободу.

Однако Конституционный суд отклонил претензии и подтвердил легитимность закона Мерлин. Таким образом, Джанпаоло Тарантини все еще грозит до 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.

В свою очередь, это может негативно отразиться на Сильвио Берлускони, которого обвиняют в даче предпринимателю взятки, чтобы он лгал прокурорам. Суд над экс-премьером должен начаться в июне 2019 года, на который он был перенесен по просьбе защиты Берлускони из-за выборов в Европарламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава правительства Италии также проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.