Калуга, 8 марта, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Необычный формат поздравления жительниц Калуги с Международным женским днём 8 марта избрали молодогвардейцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Калужского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Шулыгин.

Фото Егора Капитанова Калужанки принимают поздравления

Фото Егора Капитанова «Дерево комлиментов» в Калуге

По его словам, 8 марта одно из деревьев «калужского Арбата» (пешеходной части улицы Театральная) расцвело в буквальном смысле. Вместо весенних листьев на дереве появились яркие ленты и таблички с пожеланиями и комплиментами калужанкам. Необычный арт-объект привлёк внимание у прогуливающихся по улице виновниц торжества. Женщины охотно фотографировались на фоне удивительного дерева, внимательно рассматривали, о развешанные на ветках открытки и украшения, одновременно активисты-молодогвардейцы поздравляли дам и девушек, дарили им цветы.

«Сегодня по всей стране «Молодая Гвардия» проводит праздничные акции и мероприятия, посвящённые Международному женскому дню. Мы с восхищением смотрим на наших милых дам, хочется, чтобы их хорошее настроение и улыбка были с ними всегда», — подчеркнул Дмитрий Шулыгин.

Фото Егора Капитанова «Дерево комлиментов» в Калуге

Также, сегодня, 8 марта активисты-молодогвардейцы организовали в муниципалитетах Калужской области акции-поздравления женщин в социальных учреждениях.