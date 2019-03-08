Ставрополь, 8 марта, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Ставропольские волонтёры молодой гвардии «Единой России» оригинально поздравили с Международным женским днём прекрасную половину человечества. Они вырезали на станке объемное дерево из фанеры, к которому каждый желающий мог прикрепить табличку с теплым пожеланием, рассказал 8 марта корреспонденту ИА REGNUM организатор акции Сергей Ногин.

Марина Каширская ИА REGNUM Весенние цветы

«У нас концепция немного отличается от всероссийской. Если везде печатают на картоне таблички с пожеланиями, мы подошли немного по-другому к этому. Вырезали на станке объемное дерево из фанеры, к нему каждый прохожий мог написать пожелание на листках. Листья сделаны из зеленой бумаги, мы их крепим на это дерево на веточки. Наши другие ребята подходят к девушкам и дарят открытки, поздравляют их. Мы хотим, чтобы это дерево символизировало первое зеленое дерево в Ставрополе в этом году. И рассчитываем на то, что оно послужит всем остальным деревьям примером и придет долгожданная весна», — сообщил Сергей Ногин.

Организаторы акции отметили, что мужчины всех возрастов с удовольствием соглашаются оставить пожелание, не жалея слов и комплиментов.

«Люди подходят, охотно пишут. Поздравления самые разные: от коротких до целых поэм. Подошел коллектив кадетов, один кадет писал, все остальные диктовали, там уже одной таблички не хватило. Детвора подбегает и дерево крутит по сторонам, взрослые подходят, пожилые люди тоже пишут пожелания. Настроение у всех хорошее сегодня», — поделился волонтер.

Ставропольские девушки смущаются, принимая комплименты, однако не отказываются сделать фотографию на память с оригинальным подарком.

«Хихикают женщины, стеснительные все. Мы фотографируем их, на открытках указаны соцсети, где можно найти фотографию. Девушки подходят и позируют у нашего дерева, даже появляется очередь», — заключил Сергей Ногин.

Отметим, что в Старом Осколе (Белгородская область) аналогичная акция началась с сюрпризов. Желающих забрать таблички с пожеланиями себе на память было так много, что организаторы не успевали вешать их на дерево. Однако несмотря на то, что дерево украсили не с первого раза, счастливые глаза женщин, получивших открытку с искренним пожеланием, говорили: акция удалась!

«У нас мероприятие началось не по техническому заданию. Получилось так, что мы раздаем большие открытки, а не вешаем их на дерево. Но реакция у девушек все равно замечательная: улыбаются, радуются», — рассказала организатор Диана Козлитина.

Как сообщало ИА REGNUM, деревья с открытками появились 8 марта в городских парках Еврейской АО, Калужской области, Карачаево-Черкесской Республики, Курганской области, Ненецкого АО, Республики Бурятии, Республики Ингушетии, Республики Северной Осетии-Алании, Республики Тывы, Ханты-Мансийского АО, Челябинской и Ярославской областей. Волонтеры украшали деревья табличками разных форм и цветов с пожеланиями. Помимо этого мужчины могли написать пару строк для представительниц прекрасного пола на пустых табличках.

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