Томск, 8 марта, 2019, 14:51 — ИА Регнум. 150 человек были эвакуированы пожарными из многоэтажного жилого дома в городе Томске. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сообщение о возгорании поступило в региональное ГУ МЧС в 15:16 по местному времени. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже в 18-этажном жилом доме в Советском районе города Томска.

На момент прибытия пожарных на место происшествия в подъезде наблюдалось сильное задымление, густой дым шёл из окон квартиры на шестом этаже. Спасателями были экстренно эвакуированы 150 человек. Одна из спасённых — девушка-инвалид, которая может передвигаться лишь на инвалидной коляске. Она была спасена из квартиры на втором этаже.

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и пять единиц техники. Возгорание было локализовано в 15:35, а окончательно ликвидировано в 15;45 по местному времени. В результате пожара сильно обгорели стены и потолок квартиры на шестом этаже, где произошло возгорание. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Идёт оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 152 человек из торгового центра в Новосибирске. Причиной эвакуации стало возгорание в складском помещении, примыкающем к зданию торгового центра. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.