Пекин, 8 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Количество пользователей устройств с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) достигнет 500 млн в течение трёх лет, заявил представитель китайской компании Huawei Ян Чаобин. Об этом сообщает GizChina.

Kārlis Dambrāns Huawei

Ян Чаобин рассказал, что количество пользователей устройств с поддержкой связи 3G достигло отметки в 500 млн за десять лет. Для такого же распространения технологии 4G потребовалось пять лет, прогнозируется, что для технологии 5G понадобится всего три года.

Представитель Huawei отметил, что компания начала разрабатывать технологии 5G более 10 лет назад. За это время она зарегистрировала более 2570 патентных лицензий в этой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта представители Huawei подали обращение в федеральный окружной суд в Техасе. В китайской компании хотят обжаловать решение правительства США о запрете использования телекоммуникационного оборудования Huawei в американских государственных компаниях.