Нижний Новгород, 8 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует заявление руководителя химзавода АО «Бальзам» Игоря Казарина относительно ситуации, разгоревшейся в СМИ вокруг возможного банкротства нижегородского предприятия, история которого насчитывает более 60 лет:

Himzd.ru Химзавод «Бальзам»

«Спешу успокоить всех партнеров, коллег и сотрудников нашего предприятия. В настоящее время заводу ничего не угрожает, поскольку задолженность перед АО «Банк Дом. рф» — отсутствует и оснований для введения процедуры банкротства нет и быть не может. Предприятие обладает всеми необходимыми документами, подтверждающими отсутствие задолженности перед банком, свою платежеспособность и стабильное финансовое состояние, а также отсутствие каких-либо финансовых претензий со стороны банка к нашему предприятию. Будем считать это небольшим недоразумением в нашей полувековой истории. Химзавод АО «Бальзам» на сегодняшний день является одним из ведущих разработчиков и производителей малотоннажной полимерной химии, а также лакокрасочных материалов. Освоено производство широкого спектра акриловых термопластичных и гидроксилсодержащих сополимеров собственной разработки, предназначенных в т.ч. для замещения импортных аналогов. Специалисты завода работают над внедрением в производство линейки лакокрасочных материалов со сроком службы покрытия более 15 лет в различных климатических районах. Завод несет полную гарантию на систему покрытий на весь срок эксплуатации изделий наших клиентов, при выполнении необходимых условий по нанесению материалов.»