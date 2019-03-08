Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Национальную актерскую премию «Фигаро» имени Андрея Миронова вручат 8 марта, в день рождения всенародно любимого артиста, в Санкт-Петербургском театре «Русская антреприза».

Санкт-Петерьбургский театр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова Церемония вручения

Премия присуждается с 2011 года в трех номинациях: «За служение русскому репертуарному театру», «За служение театральному Отечеству» и «Лучшие из лучших» («За блистательное исполнение ролей на драматической сцене» за последние три — пять лет). У этой премии нет денежного эквивалента, она является профессиональной, ее весомость подтверждается достижениями лауреатов прошлых лет и авторитетом присуждающих ее экспертов.

Особенность премии состоит в том, что имена лауреатов объявляются не только в присутствии коллег по актерскому цеху, но перед наполненным зрительским залом. Главный приз, вручаемый на церемонии — фарфоровая статуэтка Андрея Миронова в роли Фигаро, созданная и расписанная вручную на Императорском фарфоровом заводе (бывший Ленинградский фарфоровый завод им. Ломоносова). Призы именные и изготавливаются каждый год в единственном экземпляре.

Кроме призов в трех основных номинациях существуют и специальные призы, которые вручаются театральным критикам, историкам театра, другим деятелям культуры, а также общественным и государственным деятелям, оказывавшим поддержку театральному искусству.

Лауреатами IX премии «Фигаро» станут:

артисты Николай Мартон , Вера Алентова , Лариса Луппиан , Наталья Акимова (номинация «За служение русскому репертуарному театру»);

, , , (номинация «За служение русскому репертуарному театру»); актриса Ольга Волкова («Номинация «Лучшие из лучших» — за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене «Артистка милостью Божьей»);

(«Номинация «Лучшие из лучших» — за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене «Артистка милостью Божьей»); артисты Лидия Вележева , Владимир Машков , Алексей Гуськов , Андрей Соколов (номинация «Лучшие из лучших» — за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене);

, , , (номинация «Лучшие из лучших» — за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене); режиссеры Владимир Меньшов , Карен Шахназаров (номинация «За служение отечественному кинематографу»);

, (номинация «За служение отечественному кинематографу»); артисты Эдгард и Аскольд Запашные (Номинация «За служение цирковому Отечеству»).

(Номинация «За служение цирковому Отечеству»). композитор Игорь Корнелюк (Номинация «За сохранение петербургских музыкальных традиций).

Пианистка Инна Москвина, один из первых музыкальных партнеров Андрея Миронова, получит Специальный приз, изображающий Андрея Миронова в трех ролях — Чацкого, Хлестакова и Фигаро.

Премию «Фигаро» 2019 года будут вручать Народные артисты СССР Олег Басилашвили, Ирина Богачева, Народные артисты России Валерий Фокин, Виктор Мережко, Максим Дунаевский, Людмила Максакова, Юлия Махалина, Ольга Остроумова, Татьяна Пилецкая, Александр Адабашьян, Эммануил Виторган, Ирина Соколова, Людмила Поргина, писатель и журналист Андрей Константинов, журналистка Ника Стрижак.