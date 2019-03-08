Пермь, 8 марта, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 8 марта, в Мотовилихинском районе в честь Международного женского дня прошла монстрация «Дрогая, ты права». Молодые люди несли в руках плакаты с лозунгами «Твоё тело ТВОЁ», «Твой день каждый день Твоей жизни», «Твоя улыбка бесценна», «Ты героиня своей жизни», «Твори свою жизнь», «Ты сильнее, чем ты думаешь», «У тебя красивое тело», «Не позволяй никому сломить себя», «Живи так. Как хочешь ТЫ», «Люби себя», сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Пермского отделения МГЕР Игорь Новосёлов.

Пресс-секретарь Пермского отделения МГЕР Светалана Старикова Лозунги праздничного шествия

В шествии приняли участие более 120 «молодогвардейцев». Колонна состояла преимущественно из юношей.

Параллельно этому публичному мероприятию в центре Перми прошла акция «Вам, любимые». Молодые люди поздравляли на улицах столицы региона женщин и дарили им тюльпаны.