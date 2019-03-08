Киев, 8 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. «Битва титанов» украинской политики в лице Петра Порошенко и Юлии Тимошенко набирает обороты. Почему кандидат в президенты этой страны, шоумен Владимир Зеленский в ходе этой борьбы увеличивает свои шансы на избрание, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Служба безопасности Украины на специально проведенном брифинге разоблачила крупную сеть по скупке голосов на грядущих выборах. Под удар Виктора Кононенко, замглавы СБУ, который проводил брифинг, попал народный депутат от партии «Батькивщина» Руслан Богдан, а эта партия является партией Тимошенко. Казалось бы, эта ужасная подробность должна была заставить Тимошенко «прижать уши и затаиться», но ничего подобного. На следующий день глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о существовании аналогичной «сетки Порошенко», да еще и действующей за счет бюджетных средств. Объем задействованных народных денег чудовищен: по словам министра, он составляет до полутора миллиардов гривен. Сумма заявлений СБУ и МВД приводит к однозначному выводу: Тимошенко и Порошенко вступили в открытую войну.

Между тем последние замеры Киевского международного института социологии показывают, что лидером гонки кандидатов со своими 26,4% народных симпатий выступает Владимир Зеленский, который опережает Порошенко с его 18% и Тимошенко с 13,8%. Так что пока держащиеся на втором и третьем месте устраивают публичное побоище, Зеленский может посмотреть на это с относительной высоты своего рейтинга. Причем, если «ментовско-чекистская война» будет набирать обороты, Зеленский для своей победы может уже ничего не делать. Почему?

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