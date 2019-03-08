Волгоград, 8 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Медиков Железнодорожной больницы №1 Волгограда с 8 марта поздравили активисты волгоградского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России». Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель реготделения МГЕР Василий Селезнев.

Фотографии предоставлены Волгоградским региональным отделением МГЕР Врачей волгоградской Железнодорожной больницы поздравили с 8 марта

Фотографии предоставлены Волгоградским региональным отделением МГЕР Врачей волгоградской Железнодорожной больницы поздравили с 8 марта

«Мы поздравили женский коллектив Железнодорожной больницы №1 Волгограда с 8 марта. Пожелали улыбок, чтобы сегодня и всегда врачи лечили не только таблетками, но и своими улыбками, теплым отношением, хорошим настроением. Подарили тюльпаны, сладкие угощения, чтобы этот день скрасить еще больше», — рассказал Василий Селезнев.

Сегодня же, 8 марта, на центральных улицах, площадях города, возле торговых центров волонтеры вручают проходящим мимо девушкам цветы, поздравляют их с праздником, желают им хорошего настроения и весеннего благоухания, рассказал Василий Селезнев. Акция #Вамлюбимые проходит сегодня в большинстве крупных городов России.

Фотографии предоставлены Волгоградским региональным отделением МГЕР Акция #Вамлюбимые в Волгограде

Еще одну акцию провели в волгоградском городе Волжский: на центральной площади города активисты встали в форме цифры восемь — с шариками, которые затем выпустили в небо.