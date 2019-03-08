От улыбки станет мир светлей: волгоградских медиков поздравили с 8 марта
Волгоград, 8 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Медиков Железнодорожной больницы №1 Волгограда с 8 марта поздравили активисты волгоградского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России». Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель реготделения МГЕР Василий Селезнев.
«Мы поздравили женский коллектив Железнодорожной больницы №1 Волгограда с 8 марта. Пожелали улыбок, чтобы сегодня и всегда врачи лечили не только таблетками, но и своими улыбками, теплым отношением, хорошим настроением. Подарили тюльпаны, сладкие угощения, чтобы этот день скрасить еще больше», — рассказал Василий Селезнев.
Сегодня же, 8 марта, на центральных улицах, площадях города, возле торговых центров волонтеры вручают проходящим мимо девушкам цветы, поздравляют их с праздником, желают им хорошего настроения и весеннего благоухания, рассказал Василий Селезнев. Акция #Вамлюбимые проходит сегодня в большинстве крупных городов России.
Еще одну акцию провели в волгоградском городе Волжский: на центральной площади города активисты встали в форме цифры восемь — с шариками, которые затем выпустили в небо.