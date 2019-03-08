Тайбэй, 8 марта, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В случае победы на парламентских выборах следующего года тайваньская партия Гоминьдан подпишет мирный договор с Китаем, заявил ее председатель Ву Ден-йих. Почему это заявление способно принести серьезную дополнительную поддержку со стороны избирателей, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Партия Гоминьдан находится в оппозиции к ныне правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПР), чей лидер и действующий президент Тайваня Цай Ин-вен в ответ на инициативу Ву Ден-йиха заявила, что «остров не примет никакой сделки, которая разрушает его суверенитет и демократию». Вероятно, с точки зрения нынешнего тайваньского президента, улучшение отношений с Китаем подпадает под графу «разрушение суверенитета».

С ней могут не согласиться множество тайваньцев, которые уже сейчас работают и проживают в материковом Китае, воспользовавшись программой правительства КНР «31 мера». При этом инициатива КНР оказалась столь удачна, что о заинтересованности в работе в Китае в 2018 году заявили 76% тайваньцев. Неудивительно, что ДПР, пытающаяся ставить препятствия на пути сближения материкового и островного Китая, начала резко терять симпатии избирателей. В то время, как председатель Си Цзиньпин облегчает условия работы и жизнь тайваньце в Китае, тайваньский президент предложила карательные контрмеры для тайваньцев, получающих вид на жительство в КНР. Лучшую рекламу китайской инициативы трудно представить.

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