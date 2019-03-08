Кемерово, 8 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Волонтёры» Молодой гвардии» во многих городах Кузбасса провели акцию «Вам, любимые!». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, только в Кемерове они подарили женщинам на улице около пяти сотен тюльпанов.

Vk.com/mger142 Акция «Вам, любимые!» в Кузбассе

Vk.com/mger142 Акция «Вам, любимые!» в Кузбассе

Девочки, девушки, женщины и бабушки — букеты получили все представительницы прекрасного пола, независимо от возраста.

«Независимо от возраста все они прекрасны и это их праздник, а нам приятно, что кемеровчанки улыбаются», — сказал один из участников акции Кирилл Погорелко.

Отметим, что сегодня, 8 марта, мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

Vk.com/mger142 Акция «Вам, любимые!» в Кузбассе

Добровольцы по всей стране дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах. Их примеру следуют многие мужчины. Волонтеры же продолжают рассказывать об акции и приглашают мужчин присоединиться. Условия просты: необходимо выложить в Инстаграм поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на сайте акции.