Владимир, 8 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник в качестве поздравления с Международным женским днём подарил женщинам бесплатное посещение музейного центра «Палаты» во Владимире. Об этом сообщила гендиректор музея Светлана Мельникова.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр «Палаты» во Владимире

8 марта с 10:00 до 17:00 для посетительниц будут бесплатно работать экспозиции Детского центра — «Русский дом», «Трактир», «Прогулка по старому городу», — картинная галерея с произведениями древнерусской иконописи, русского искусства XVIII — начала XX века и работами художников новейшей эпохи и экспозиция «Минувших дней очарованье» (Из истории владимирской дворянской усадьбы). Также в праздничный день женщины могут посетить выставки «Человек-Песня. К 100-летию Алексея Фатьянова» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника и «Русская история на театральной сцене» из Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединился к акции, которую поддержали более 100 государственных музеев России. 8 марта они предоставили женщинам свободный вход на свои экспозиции. Инициаторами акции выступили «Союз музеев России» и Министерство культуры РФ.