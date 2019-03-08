Омск, 8 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Омске 8 марта состоялось шествие «Дорогая, ты права!», приуроченное к Международному женскому дню.

Омское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Омичек 8 марта поздравили креативным шествием

Как сообщили ИА REGNUM в Омском региональном отделении Молодой гвардии «Единой России», молодогвардейцы организовали необычное шествие с креативными лозунгами. Активисты прошли по главной улице города с плакатами «Ты самая лучшая!», «У моей бабушки вкусные оладушки», «Мама, я надел шапку!», «Мы вас любим!» и другими.

Всего в яркой акции приняли участие более 200 молодых людей.

«Масштабная акция «Дорогая, ты права!» в Омске объединила абсолютно всех: студентов, общественников, жителей, для того, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола и превратить их день в яркий праздник. Приятными поздравлениями мы передали всю теплоту и открытость. От лица нашей команды Омского регионального отделения «Молодой Гвардии» поздравляем милых дам с 8 марта!» — сказал руководитель аппарата Омского регионального отделения МГЕР Артем Коншу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в регионах России проходят различные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Например, участники акции «Вам, любимые» дарят женщинам цветы.

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