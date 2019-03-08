Оренбург, 8 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В центре Оренбурга сегодня, 8 марта, молодёжь проявляла себя активными и громкими криками. Однако такие действия не вызвали раздражения у населения и противодействия со стороны правоохранителей. Наоборот прохожие останавливались и одобрительно улыбались. Кричалки вызывали только добрые эмоции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оренбургское региональное отделение МГЕР В Оренбурге состоялось праздничное шествие в честь Международного женского дня

В городе колонна активной молодёжи шумно прошла по главной пешеходной улице. Во время шествия участники кричали поздравительные лозунги: «Женщины, чаще улыбайтесь!», «Мы вас поздравляем!», «С праздником!», «Женщины, вы — самые лучшие», «Мама, я тебя люблю!», «Бабушка, с праздником!», сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Оренбургского регионального отделения МГЕР Александр Шкуридин.

В шествии приняли участие более 150 молодых людей. Кроме юношей, в акции решили поучаствовать и девушки. Они поздравляли своих сестёр, матерей, бабушек, подруг.

На площадке возле Дома офицеров на ул. Советской участники акции выстроились в форме сердца. Так активная молодёжь оформила неформальную поздравительную картинку для женской половины. После шествия и флешмоба молодые люди поздравляли всех женщин, которых встречали на своём пути, тюльпанами.