#Вамлюбимые: в Туле активисты поздравляют девушек и женщин с 8 марта
Тула, 8 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Активисты Тульского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» поздравили с 8 Марта жительницу блокадного Ленинграда — руководителя Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмилу Николаеву. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель тульского отделения «МГЕР» Никита Бурвиков.
С поздравлениями молодые люди пришли к Людмиле Николаевой домой: ей вручили букет цветов и подарок, тепло поздравили с Международным женским днем и пригласили в гости — рассказать молодому поколению о страшных днях блокады, Великой Отечественной войны.
«Она нам рассказала о своей биографии, о том, чем занимается ее организация, поблагодарила за поздравления. Мы пригласили Людмилу Павловну к нам пообщаться с активистами, рассказать о страшных днях блокады», — отметил Никита Бурвиков.
Людмила Николаева подарила своим гостям книгу «Блокадная тетрадь», посвященную блокаде Ленинграда, а также выразила искреннюю благодарность региональному отделению «Молодой гвардии» и партии «Единая Россия» за поздравления и поддержку.
Накануне, 7 марта, активисты тульского отделения «МГЕР» провели еще одну масштабную акцию, приуроченную к Международному женскому дню: молодые люди поздравляли женщин у крупных торговых центров — им дарили цветы и говорили теплые слова. Акция #Вамлюбимые пришлась по душе жительницам Тулы — девушки благодарили за цветы и охотно делали селфи.
Сегодня активисты продолжат поздравлять женщин — уже совместно с ГИБДД: цветы будут вручаться девушкам-автомобилисткам.