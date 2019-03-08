Тула, 8 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Активисты Тульского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» поздравили с 8 Марта жительницу блокадного Ленинграда — руководителя Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмилу Николаеву. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель тульского отделения «МГЕР» Никита Бурвиков.

Фотографии предоставлены Тульским региональным отделением «Молодая Гвардия Единой России» Активисты поздравили с 8 марта руководителя Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмилу Николаеву

С поздравлениями молодые люди пришли к Людмиле Николаевой домой: ей вручили букет цветов и подарок, тепло поздравили с Международным женским днем и пригласили в гости — рассказать молодому поколению о страшных днях блокады, Великой Отечественной войны.

«Она нам рассказала о своей биографии, о том, чем занимается ее организация, поблагодарила за поздравления. Мы пригласили Людмилу Павловну к нам пообщаться с активистами, рассказать о страшных днях блокады», — отметил Никита Бурвиков.

Людмила Николаева подарила своим гостям книгу «Блокадная тетрадь», посвященную блокаде Ленинграда, а также выразила искреннюю благодарность региональному отделению «Молодой гвардии» и партии «Единая Россия» за поздравления и поддержку.

Фотографии предоставлены Тульским региональным отделением «Молодая Гвардия Единой России» Молодые люди вышли на улицы Тулы с цветами

Накануне, 7 марта, активисты тульского отделения «МГЕР» провели еще одну масштабную акцию, приуроченную к Международному женскому дню: молодые люди поздравляли женщин у крупных торговых центров — им дарили цветы и говорили теплые слова. Акция #Вамлюбимые пришлась по душе жительницам Тулы — девушки благодарили за цветы и охотно делали селфи.

Фотографии предоставлены Тульским региональным отделением «Молодая Гвардия Единой России» Цветы в преддверии 8 Марта дарили женщинам и девушкам

Сегодня активисты продолжат поздравлять женщин — уже совместно с ГИБДД: цветы будут вручаться девушкам-автомобилисткам.