Прокопьевск, Кемеровская область, 8 марта, 2019, 13:17 — ИА Регнум. В посёлке Ясная Поляна Прокопьевского района Кемеровской области волонтеры Победы сегодня, 8 марта, поздравили с Международным женским днём ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла и ветеранов труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Коваленко В Кузбассе волонтёры поздравили тружениц тыла и детей Войны с 8 марта

«Участвовали три волонтера. Поздравили трёх бабушек. Встречали нас очень гостеприимно. Не хотели отпускать, напоили чаем, угостили конфетами и шоколадом. Бабули были очень рады, расцеловывали нас, просили не оставлять их без внимания и приходить почаще», — поделилась впечатлениями участница акции Анастасия Коваленко.

Анастасия Коваленко В Кузбассе волонтёры поздравили тружениц тыла и детей Войны с 8 марта

Отметим, что сегодня, 8 марта, по всей стране проходят различные акции, в ходе которых мужчины традиционно поздравляют женщин с Международным женским днём. Добровольцы дарят на улицах цветы, поздравляют женщин в различных социальных учреждения и на рабочих местах.