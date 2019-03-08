Обнинск, Калужская область, 8 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Традиционным завершением лыжного сезона в Обнинске Калужской области стали знаменитые «Докторские гонки» в Международный женский день 8 марта. Как сообщили 8 марта корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, на традиционный фестиваль лыжного спорта первого наукограда России в 29-й раз пригласили спортсменов и любителей.

Admobninsk.ru На «Докторских гонках» в Обнинске

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Обнинска Константина Олухова, на нынешние соревнования зарегистрировались более 800 участников. «Докторские гонки» стартовали на 500-метровой дистанции. На «лыжню» вышли дети 10 лет и младше. Затем состоялись массовые старты на 3 и 5 км для участников соревнований разных возрастов по группам и отдельный зачет для медицинских работников. Уже 15 лет основным стартом фестиваля лыжного спорта в Обнинске является «Докторский» марафон на 50 км у мужчин и 30 км у женщин, который по своей массовости неоднократно входил в 30 лучших марафонов России.

За 29 лет «Докторские гонки» в Обнинске приобрели свои традиции, стали очень популярны именно среди медицинских работников-лыжников России и вписались в главный заключительный региональный старт по лыжным гонкам Калужской области. Так, в 2018 году в Обнинском фестивале лыжного спорта приняли участие 250 медиков. Посмотреть на соревнования и поболеть за участников ежегодно собирается более 2000 человек.

Организаторы «Докторских гонок» привлекают к проведению фестиваля звезд лыжного спорта, членов национальной сборной, которые с большим удовольствием приезжают в Обнинск.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2010 года «Докторские гонки» посвящаются памяти обнинской лыжницы Марии Крыловой — дочери главных организаторов соревнований доктора медицинских наук Валерия Крылова и Любови Родионовой. Лыжница Мария Крылова трагически погибла в конце 2009 года.