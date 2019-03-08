Москва, 8 марта, 2019, 18:40 — ИА Регнум. При закупке ремонтных работ для нужд ГУ МВД России по Московской области обнаружены признаки картельного сговора участников. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем официальном сайте.

Квентин Массейс. Торговая сделка

По версии Московского областного управления ФАС, три участника тендера заключили антиконкурентное соглашение и не снижали стоимость на торгах. В итоге начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) была снижена на 0,5−1,5%. Для сравнения, в среднем начальную стоимость во время конкурентных процедур снижают на 7%. НМЦК составляла 6 млн рублей. Подмосковное УФАС продолжает собирать данные о нарушении и готовится рассмотреть дело 20 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Москве выявили несколько картельных сговоров на государственных закупках общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. Участники договаривались между собой не снижать цену, из-за чего заключать государственные контракты приходилось по завышенным расценкам. Также представители ФАС выявили случай, когда в сговоре участвовал руководитель государственного учреждения-заказчика.