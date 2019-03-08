Нью-Дели, 8 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Министр финансов Индии Арун Джейтли в ходе встречи с представителями федерации торгово-промышленных палат Индии сообщил о том, что правительство намерено продолжить реформирование прямого и косвенного налогообложения для облегчения ведения бизнеса в стране. Он также призвал предпринимательское сообщество последовать рекомендациям совета по налогам на товары и услуги, которые касаются учета интересов потребителей.

World Economic Forum Арун Джейтли

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министр финансов заявил, что основной целью правительства является снижение налогового бремени при одновременном расширении налоговой базы, что позволит сохранить рост поступлении в государственный бюджет. Однако, он также отметил, что косвенные налоги будут продолжать расти. Кроме того, Арун Джейтли сообщил, что экономика Индии остается крайне привлекательной для прямых иностранных инвестиции и сохраняет ведущее место в мире по темпам роста, который должен затронуть все сферы индийского общества, в особенности незащищенные слои населения.

В ходе встречи к министру финансов обратился президент федерации торгово-промышленных палат Индии Сандип Соманис призывом снизить корпоративный налог до 25% для всех видов предпринимательской деятельности, независимо от объема доходов. Подобная мера значительно увеличит конкурентоспособность индийских компаний на мировых рынках.