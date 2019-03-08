Нью-Дели, 8 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Министр юстиции Индии Рави Шанкар Прасад от имени правящей партии Бхаратия джаната парти (БДП) 7 марта в ходе пресс-конференции опроверг обвинения в расхищении государственных средств, выдвинутые лидером оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахулем Ганди в адрес действующего правительства из-за отказа предоставить документацию, связанную с закупкой французских многоцелевых истребителей Дассо «Рафаль». Отказ был обоснован тем, что запрашиваемые данные были украдены из министерства обороны Индии.

Tim Felce Французский многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль»

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министр юстиции также назвал лидера оппозиции «откровенным лжецом», который предпочитает доверять заявлениям правительства Пакистана, а не сообщениям индийских военно-воздушных сил и решениям Верховного суда страны, который отказал в начале судебного разбирательства в отношении премьер-министра страны Нарендры Моди.

Кроме того, Рави Шанкар Прасад заявил, что, если Рахулу Ганди потребуется согласие Пакистана на проведение сделки по закупке истребителей Дассо «Рафаль», то правительство Индии не сможет каким-либо образом ему в этом поспособствовать.