Челябинск, 8 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Челябинске 8 марта федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по Уральскому федеральному округу Дамир Утарбеков и активисты Челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» поздравили труженицу тыла Мунавару Аксаликову с женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Дарья Погорелова Активисты в гостях у Мунавары Аксаликовой

Мунаваре Аксаликовой в конце февраля исполнилось 90 лет. За чаепитием она рассказала о своей жизни, о том, что училась в техникуме, но на первом курсе бросила, потому что нужно было помогать матери. А в Челябинске она 30 лет проработала на автоматно-механическом заводе.

«Поговорили о детских годах, о войне, о жизни, семейных традициях. Гвардейцы пожелали Мунаваре Усмановне крепкого здоровья и счастья, вручили памятные подарки», — сообщили организаторы акции.

Напомним, сегодня, 8 марта, в России отмечается Международный женский день.