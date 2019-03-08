Горно-Алтайск, 8 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Республике Алтай активисты «Молодой гвардии» сегодня, 8 марта, поздравляли девушек и женщин с Международным женским днём и дарили им яркие весенние тюльпаны, в рамках акции #ВамЛюбимые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роман Гордеев Жительница Горно-Алтайска получает поздравление с ; Марта. акция #ВамЛюбимые

По мнению организаторов, несмотря на холод, мероприятие получилось по-настоящему теплым и радостным: все участницы акции были искреннее счастливы такому подарку и поблагодарили организаторов за отличное начало дня и хорошее настроение.

Ребята уверяют, что такой приятной миссии у них еще не было.

«В этот прекрасный день нам удалось поучаствовать в акции в честь Международного женского дня. После акции нам захотелось совершать еще больше добрых дел. Нам было отрадно видеть эмоции прекрасного пола — это было очень приятно», — отметил один из организаторов акции #ВамЛюбимые Роман Гордеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в честь 8 Марта волонтёры поздравляют сегодня прекрасный пол во всех регионах России и ведут online-трансляцию. Чтобы стать ее участником, нужно всего лишь написать в соцсетях поздравление с хэштегом #ВамЛюбимые.