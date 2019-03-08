Нью-Дели, 8 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Председатель ведущей оппозиционной партии Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил премьер-министра Нарендру Моди в защите интересов Пакистана. Об этом 7 марта сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Kremlin.ru Нарендра Моди

Лидер ИНК заявил, что Нарендра Моди действует скорее в интересах Пакистана, нежели Индии. Рахул Ганди выступил с критикой решения премьер-министра Индии пригласить специалистов из межведомственной разведки Пакистана (ISI) для расследования нападения на авиабазу Патханкот в 2016 году. Он также обвинил Нарендру Моди в том, что тот обнял бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа так, как будто они были давними друзьями.

Ранее, 6 марта, Нарендра Моди окрестил деятелей индийской оппозиции пакистанскими «парнями с обложки» за то, что они усомнились в успешности авиаудара ВВС по позициям террористов в Пакистане. Напомним, что 26 февраля индийские истребители нанесли удар по тренировочной базе террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан, что привело к обострению ситуации на индийско-пакистанской границе.