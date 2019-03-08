Тюмень, 8 марта, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Тюмени 8 марта проходят массовые поздравления с Международным женским днём, организованные активистами Молодой гвардии «Единой России». С утра тюменки всех возрастов получали цветы от незнакомых юношей. Но самые приятные подарки жительниц Тюмени ждали днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» Монстрация 8 марта в Тюмени

«С детства мы слышим фразы «А ты покушал?», «А ты сделал уроки?», «А ты надел шапку?» Так проявляет свою любовь мама, жена, сестра — главные люди в твоей жизни и их миллионы. Они заботятся о нас и не ждут никакой благодарности взамен. Мы решили ответно поблагодарить наших женщин за то, что они есть, за заботу о нас. И организовали для них, любимых, масштабное празднество с флешмобами, конкурсом креативных плакатов, беспроигрышной лотереей, с монстрацией», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор поздравительной акции Владимир Сбитнев.

Напомним, 8 марта по всей стране проходит акция «Вам, любимые». Тюменцы тоже включились во всероссийский марш поздравлений, подарив землячкам более 300 тюльпанов. Условия акции несложные. Подарить цветы представительницам прекрасной половины человечества. Сделать фотографии. Выложить в социальную сеть Инстаграм с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.

А днём по Цветному бульвару Тюмени прошлась колонна «молодогвардейцев» с призывами «Будь послабее, я ещё не подкачался», «Шагаю тут, а мог бы за цветами». Мужская монстрация вызвала массу позитива и улыбок. К колонне присоединились другие тюменцы. Лица проходящих мимо милых дам стали ещё светлее тёплым солнечным днём.

«1 марта в социальных сетях появилась первая публикация с призывом молодогвардейцев принять участие в шествии. Меньше, чем за шесть дней, на мероприятие зарегистрировалось более 150 человек. Всего в акции приняли участие 200 человек», — пояснил Владимир Сбитнев.

Затем прошёл заводной флешмоб «Мама, я надел шапку», также организованный «молодогвардейцами». О том, как проходила эта весёлая акция, можно узнать пройдя по хештегу #МамаЯнаделШапку.

Примечательно, что 8 марта в Тюмень пришла настоящая весна, словно тепло мужских сердец растопило городские сугробы. Минус на улице сходит на нет, в городе — первая капель, и очередное похолодание ожидается лишь на следующей неделе.