Новосибирск, 8 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Новосибирские молодогвардейцы провели в Первомайском и Театральном скверах областной столицы акцию «Вам, любимые!» — они поздравляли прохожих женщин с праздником и дарили им небольшие букеты цветов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

«Мы дарили символ 8 марта — тюльпаны, и поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником. В ответ получали искреннюю улыбку и слова благодарности. Уверен, что нам удалось немного согреть жительниц города в этот прохладный, но такой прекрасный день,» — рассказал участник акции Артем Чепелев.

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

Александр Лавренчук Акция «Вам, любимые!» в Новосибирске

Отметим, что сегодня, 8 марта, во всех регионах России и многих странах мира волонтёры поздравляют женщин с Международным женским днем. Мужчины разных возрастов и профессий подарят цветы случайным девушкам на улицах, площадях, в аэропортах, на вокзалах и т.д.