Иркутск, 8 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии» в рамках акции #ВамЛюбимые организовали уличное шествие с юмористическими плакатами («Я мусор вынес», «Дорогая, ты права!») и цветами, которыми они одаривали женщин, поздравляя с Международным женским днём.

Артём Цындыжапов Поздравление женщин активистами «Молодой гвардии» в Иркутске

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов — Артём Цындыжапов — «отряд» молодых людей прошёлся от сквера имени Кирова до Модного Квартала на 130-м квартале.

«В руках парни несли плакаты с позитивными праздничными лозунгами и поздравлениями, по пути шествия всем встречным девочкам, девушкам и женщинам дарили цветы и поздравляли с праздником», — отметил Артём Цындыжапов.

По его признанию, эта акция вызвала огромное количество позитивных эмоций и впечатлений не только среди женщин, но и среди мужчин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, по случаю Международного женского дня, во всех регионах России проходит акция волонтёров #ВамЛюбимые. Её участники говорят о необыкновенной теплоте, с которой женщины принимают поздравления и цветы.