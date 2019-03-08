Томск, 8 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Активисты Томского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) 8 марта провели акцию «Вам, любимые», посвящённую Международному женскому дню.

Пресс-служба Томского регионального отделения МГЕР Цветы для томичек на 8 марта

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МГЕР, молодогвардейцы дарили женщинам цветы и говорили тёплые слова. Всего было роздано 250 тюльпанов. Это стало приятным сюрпризом для томичек.

«Весь пушкинский сквер, где проходила акция, был наполнен яркими красками от самых положительных и позитивных эмоций. А морозное утро стало теплее от радостных улыбок, тёплых взглядов и слов», — рассказали в Томском отделении МГЕР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Вам, любимые», посвящённая Международному женскому дню, проходит 8 марта и в других регионах России.

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