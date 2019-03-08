Кемерово, 8 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Добровольцы-спасатели Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) присоединились к всероссийской акции «В благодарность за службу!», приуроченной к международному женскому дню.

Денис Радин Акция «В благодарность за службу!» в Кемеровской области

«Сегодня, 8 марта, многие женщины находятся на своих постах и потому решили поздравить их на службе», — отметил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кемеровского регионального отделения ВСКС Денис Радин.

Студенты-спасатели посетили ГУ МЧС по Кемеровской области, агентство по Защите населения и территории Кемеровской области, ГОЧС и службу спасения города Кемерово. Они поздравили женщин в стихах, вручили каждой сотруднице цветы.

«Все женщины были приятно удивлены нашим поздравлениям, принимали цветы с благодарностью и улыбками на лицах. Такая акция в этот день просто необходима!», — считает студентов, участник акции Артур Покатилов.

Отметим, что сегодня, 8 марта, более 300 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей из 45 регионов страны присоединяться к всероссийской акции «Вам, любимые» и поздравят сотрудниц МЧС России.

Несмотря на праздник, сотни сотрудниц в этот день исполняют свои служебные обязанности.

Уже третий год студенты-спасатели 8 марта посещают подразделения спасательных служб и дарят сотрудницам цветы.

Общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» объединяет более 10 тысяч добровольцев.