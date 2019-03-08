Чита, 8 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Чите волонтёры — участники акции #ВамЛюбимые — к организации поздравлений женщинам честь с 8 Марта подошли весьма основательно. Судя по многочисленным фотографиям, без поздравлений не оставили даже тех, кто сейчас лежит в больнице. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции — директор молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин, акция началась с железнодорожного вокзала «Чита — 2».

Молодежный центр «Искра» Акция #ВамЛюбимые в Чите

По его словам, встречая женщин, следующих поездами дальнего следования, общественники дарили им цветы и говорили приятные слова и поздравления о весне и красоте:

«Минут через десять у нас начнётся акция в краевом драматическом театре, и также в настоящее время акция проходит в троллейбусах. Параллельно «Волонтеры Победы» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, ветеранов труда — они на дому поздравляют».

Также Вячеслав Пальшин отметил, что всего сегодня волонтёры планируют подарить 1100 тюльпанов.

«Женщины, которым мы дарим цветы, очень хорошо нас воспринимают, благодарят, даже обнимают, говорят что им очень приятно. Акция проходит очень по-доброму и душевно», — отметил Вячеслав Пальшин.

Напомним, сегодня, 8 марта, в часть Международного женского дня, во всех регионах России волонтёры проводят акцию #ВамЛюбимые. Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть Инстаграмм поздравления с хештегом, а самые интересные появятся на главном сайте акции.