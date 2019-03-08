Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Целый ряд музеев Санкт-Петербурга присоединился к Всероссийской культурной акции по предоставлению бесплатного посещения в Международный женский день 8 марта. Эта акция проходит по инициативе «Союза музеев России» и Министерства культуры России.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец — Государственный Эрмитаж

Как сообщили в Государственном Эрмитаже, в честь праздника главный музей Петербурга предоставляет право бесплатного посещения для всех категорий индивидуальных посетителей 8 марта.

«По бесплатному входному билету в часы работы комплексов — с 10:30 до 21:00 — можно будет посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I и Музей Императорского фарфорового завода», — уточнили в пресс-службе Эрмитажа. Все экскурсии в этот день остаются платными.

В Государственном Русском музее в честь праздника 8 марта все представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить Мраморный дворец, входящий в комплекс зданий Русского музея.

Центральный военно-морской музей и его филиалы приглашают женщин 8 марта бесплатно посетить свои экспозиции по случаю Международного женского дня. «В ЦВММ и всех его филиалах пройдут тематические экскурсии, посвященные теме «Женщина и море», рассказывающие о замечательных женщинах, связавший свою судьбу с морской службой», — отметили в пресс-службе музея.

Музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области также приготовил свой подарок к 8 марта: в день праздника женщины смогут бесплатно посетить Большой Гатчинский и Приоратский дворцы.

Свободный вход 8 марта для посетителей-женщин также открыт в государственные музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское Село», Музей политической истории России, Российский этнографический музей, Государственный музей истории религии, музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге и ряд мемориальных музеев.