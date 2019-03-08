Барнаул, 8 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Алтайскому краю сегодня, 8 марта, известили о ЧП, связанном с нарушением правила эксплуатации газового оборудования, произошедшем в доме по улице Лесная райцентра Ребриха.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Разрушенный газовым холмом жилой дом по улице Лесная райцентра Ребриха

«Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — пояснили спасатели.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Отошедшая от взрыва стена дома по улице Лесная райцентра Ребриха

По их словам, в результате взрыва жилой деревянный дом площадью 20 квадратных метров получил частичные повреждения. Хозяйка жилья, находившаяся на момент происшествия дома, к статью, не пострадала.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Газовый баллон

«Женщина осмотрена врачами «скорой помощи», серьёзных травм не получила, не госпитализирована», — отметили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, наиболее вероятная причина случившегося — нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования.