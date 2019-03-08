Милуоки, США, 8 марта, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 8 марта «Матч ТВ».

Баскетбол

Игра проходила на домашнем паркете «Милуоки» и завершилась со счетом 117:98 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард команды Яннис Адетокунбо, который набрал в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. На счету его коллеги по клубу Криса Мидлтона 27 очков.

У гостей результативнейшим стал Майкл Тёрнер, который оформил в игре дабл-дабл с 22 очками и 17 подборами. Еще 17 очков на счету сербского нападающего «Индианы» Бояна Богдановича.

Отметим, это первая победа «Милуоки» за последние три игры и по ее итогам клуб лидирует как в своей восточной конференции, так и в общей турнирной таблице НБА. Для «Индианы» это поражением стало вторым за три последние игры, клуб расположился на третьей позиции восточной конференции НБА.