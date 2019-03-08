Кызыл, 8 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Четверо активистов Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Туве сегодня, 8 марта, в центре Кызыла раздали женщинам 80 цветов и более 200 самодельных открыток. Эта акция была приурочена к Международному женскому дню.

Пресс-служба МГЕР в Туве Открытки на 8 марта для жительниц Тувы

«Принимая наши знаки внимания, жительницы Тувы были рады и благодарны. Это важно — не оставить наших женщин без внимания, ещё раз сказать им о том, что есть такие организации, которые хотят поздравить их с таким замечательным праздником», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе МГЕР в Туве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, проходят сегодня, 8 марта, и в других регионах России. В частности, в рамках акции #ВамЛюбимые волонтёры дарят женщинам цветы.

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