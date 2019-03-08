Даллас, США, 8 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» нанес поражение с крупным нулевым счетом хоккеистам «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 8 марта «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейный разгром

Игра проходила в Далласе и закончилась разгромом гостей со счетом 4:0.

Главной звездой матча стал российский форвард «Далласа» Александр Радулов, который оформил в матче хет-трик (17-я, 29-я, 58-я минуты, последняя в пустые ворота) и теперь на его счету 20 шайб в текущем сезоне НХЛ. Ещё одну шайбу записал на свой счет коллега Радулова по команде Джейми Бенн (46-я).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 из 29 шайб, брошенных по его воротам, и был заменен после третьей шайбы «Далласа». Однако спустя пять минут игрового времени снова вернулся на лед.

Отметим, по итогам игры «Даллас» с 75 очками расположился на седьмом месте западной конференции НХЛ. «Колорадо» там же с 70 очками на одиннадцатой строчке.